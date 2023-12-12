Захарова заявила о необходимости включить африканские страны в Совбез ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Африки необходимо включить в Совет Безопасности ООН. В беседе с KP.RU дипломат подчеркнула, что отсутствие африканских государств в Совбезе ООН как минимум несправедливо, эту ситуацию надо исправлять.

Это не просто несправедливо. С этим надо что-то делать, и Россия говорит об этом постоянно. И это не конъюнктура сегодняшнего момента, мы об этом говорили еще десять лет назад. Мы активно продвигали африканскую повестку не только как проблемную историю, которой должна заниматься ООН, — отметила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что Россия продвигала африканскую повестку, чтобы страны континента могли активно участвовать в реформах. Она напомнила, что межнациональные и межкультурные проблемы возникли из-за колонизаторов, которые забирали ресурсы и не давали региону возможности развиваться. Захарова отметила, что западные медиа продолжают показывать Африку как «континент исключительно проблем».

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее рассказал, что страны Африки болезненно реагируют на политику западных стран и с большим пониманием относятся к позиции России и Китая на мировой арене. По его словам, Европа использует слабые стороны других государств, чтобы настроить их против России.