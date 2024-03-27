Захарова заявила о «мутации» реакции Запада на теракт в «Крокусе» Захарова рассказала об изменившейся реакции Запада на теракт в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

В западных странах произошла «мутация» в отношении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, там поняли, что «останутся за бортом», если не изменят своего отношения к трагедии. Поэтому иностранцы стали приходить в российские посольства и МИД в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Они поняли, что несмотря на то что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, метрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную. По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину. Дипломат отметила, что при отсутствии причастности Киева к теракту Вашингтон должен был заявить о необходимости расследования и предъявления фактов.

Перед этим официальный представитель российского МИД назвала «матерью всех фейков» публикацию в Bloomberg. В ней авторы со ссылкой на четыре «осведомленных источника» указывают, что среди представителей российской политической и деловой элиты почти никто не верит в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».