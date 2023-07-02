«Вот и все»: Захарова заявила о крахе мнимой толерантности во Франции

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Мнимая толерантность во Франции рушится на глазах, написала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя акции протеста в стране Она добавила, что французский МИД должен зачитать себе все претензии, предъявленные ранее России, Китаю и Ирану.

Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс! — написала она.

Политолог Александр Асафов считает, что для поколений выходцев из Магриба протесты стали привычной формой взаимодействия с государством во Франции. Он отметил, что протесты 2005 года были гораздо разрушительнее, чем нынешние. Эксперт подчеркнул, что за последние 10 лет во Франции также часто происходят протесты профсоюзов, фермеров, авиадиспетчеров, мигрантов и бездомных.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка за отказ подчиниться их требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника. Профсоюзы французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police назвали участников беспорядков дикими полчищами. Стражи порядка заявили, что «ведут боевые действия», а страна находится «в состоянии войны».