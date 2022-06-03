Захарова заявила о бессмысленности культурного обмена между США и РФ Захарова: Россия передала США ноту о разрыве меморандума в сфере культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия 1 июня передала США ноту о разрыве меморандума, предусматривающего сотрудничество в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам Захаровой, дальнейшее сохранение меморандума потеряло смысл. Запись брифинга дипломата опубликована на отечественном видеохостинге Rutube.

Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство США в Москве, — заявила она.

Ранее правительство России расторгло меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ. Документ был подписан между Москвой и Вашингтоном в 1998 году. В рамках меморандума предполагалась обоюдная помощь в развитии культурных связей между двумя странами.

Минобрнауки и МИД России приступили к совместному анализу нормативно-правовой базы российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки. В Минобрнауки эту информацию подтвердили. В Совете Федерации, в свою очередь, подчеркнули, что вероятность выхода России из различных международных организаций в настоящее время крайне высока.