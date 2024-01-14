Захарова заявила, что выделяемые на Украину деньги США возвращаются обратно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Деньги, выделяемые Украине властями США, возвращаются обратно, заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, средства в конечном итоге идут вашингтонской администрации.

Чем же могут Соединенные Штаты помочь Украине? <...> Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде, — сказала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в конгрессе придется «дорого заплатить», если они не захотят поддерживать Украину. Хозяин Белого дома таким образом ответил на вопрос журналистов о дальнейшей финансовой помощи Киеву откажутся от финансирования Украины.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший ранее назвал сокращение финансирование Киева единственным способом начать переговоры по Украине и завершить конфликт. По его мнению, сейчас транши Вашингтона лишь формируют в стране класс олигархов-миллиардеров.

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать необходимость возвращения к переговорам с Россией и объявления перемирия. По его мнению, сигналы об этом идут в том числе от главкома ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.