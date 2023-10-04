Захарова заявила, что власти Армении не учитывают мнение граждан Захарова: власти Армении не учитывают мнение граждан при принятии важных решений

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Мария Захарова

Власти Армении принимают важнейшие для страны решения, однако общественное мнение при этом не учитывается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, все шаги Еревана также противоречат тому, что власти говорили перед выборами.

Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации, без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита. Мало того, они принимают решения, которые противоречат всему тому, что они говорили, идя на выборы, — заявила Захарова.

Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции бойкотировали соответствующее заседание. В скором времени документ передадут на подпись президенту Ваагну Хачатуряну. Он вступит в силу через 60 дней.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что соответствующее решение не улучшит отношения между Ереваном и Москвой. По его словам, власти страны ориентируются не на коренные интересы армянского народа, а на «что-то другое». Они идут на поводу у тех, кто считает Россию своим противником, добавил он.