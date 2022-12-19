Захарова заявила, что в мире «во весь рост» встали нацисты

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооруженные формирования Украины специально бьют по гражданскому населению, это целенаправленная политика Киева. Она также обвинила Запад в поддержке убийства русского и русскоязычного населения и выразила уверенность, что в мире «во весь рост» поднялись нацисты.

Молчаливая же поддержка Западом убийства русского и русскоязычного населения в очередной раз и с ужасающей ясностью показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники, те, кто хочет изменить итоги Второй мировой войны, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала и начать свой новый «Drang nach Osten». Именно для этого так называемый «коллективный Запад» наращивает поставки оружия киевскому режиму и покрывает его преступления в отношении мирных людей на российских территориях, — заявила Захарова.

В комментарии Захаровой подчеркивается, что обстрел Украиной Донецка и Белгорода 18 декабря стал очередным варварским преступлением неонацистского режима в Киеве. Под удар ВСУ попали практически все районы Донецка, по гражданским и социальным объектам было выпущено более 100 снарядов разного калибра, в том числе западного образца.

Ранее глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеокадры последствий обстрела Областной клинической больницы в Донецке. Известно, что никто из сотрудников медучреждения не пострадал.