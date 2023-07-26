Захарова заявила, что Украина начала применять кассетные боеприпасы

Фото: МО Украины

Украина начала активно применять американские кассетные боеприпасы в ходе СВО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что таким видом вооружений был обстрелян гражданский автомобиль, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлевка в Белгородской области.

Единственное, что может остановить эти преступления — это жесткий и адекватный ответ, — сказала Захарова.

О гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне проведения спецоперации стало известно 22 июля. Журналист погиб недалеко от населенного пункта Пятихатки в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Позднее выяснилось, что военкор двигался в гражданском автомобиле, который и попал под обстрел ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с произошедшим. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина журналиста посмертно представят к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

Представитель МИД РФ отмечала, что США ведут лицемерную политику, с одной стороны осуждая любые атаки на представителей прессы, а с другой, финансируя тех, кто эти атаки совершает. По словам дипломата, Вашингтону следует открыто называть не только имя жертвы, но и имя агрессора.