Захарова заявила, что у России и Китая нет территориальных претензий

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Российская и китайская стороны не имеют друг к другу территориальных претензий, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она ответила на вопрос о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.

Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 году. Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами, — сказала она.

Ранее сообщалось, что новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между Китаем и Россией. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка КНР.

Как отмечают китайские картографы, официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах.

В 2008 году была проведена делимитация в соответствии с договором 2004 года, и остров был разделен примерно пополам, по линии впадения реки Уссури в реку Амур, напомнил в интервью NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.