Захарова заявила, что СБ ООН обязан осудить атаку на консульство в Сирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По мнению дипломата, необходимо сделать все, чтобы СБ ООН начал работу по поводу этой ситуации.

Это действующее консульство, обладающее всеми иммунитетами по Венским конвенциям. Оно было уничтожено, погибли находившиеся там люди. Совет Безопасности был обязан осудить, — подчеркнула она.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что Тель-Авив рассчитывает на осуждение со стороны России массированного ракетного удара Ирана по Израилю. Она также выразила надежду на то, что Москва будет противодействовать попыткам Тегерана дестабилизировать регион.

До этого МИД России констатировал, что Москва крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке. При этом в ведомстве призвали все стороны к сдержанности, напомнив, что предупреждали о возможном росте напряженности, подогретом безответственными провокационными действиями.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и заявил, что «ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани резюмировал, что страна реализовала право на самооборону и инцидент исчерпан.