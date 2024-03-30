«Неизбирательное орудие»: Захарова указала на проблему санкций СБ ООН Захарова заявила, что санкции СБ ООН превращаются в неизбирательное орудие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не может оставаться в стороне и спокойно наблюдать за тем, как санкции Совбеза ООН превращаются в неизбирательное орудие наказания разных стран, говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Таким образом она ответила на реакцию Запада на ветирование Москвой проекта резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР.

Россия серьезно подходит к проблематике санкций Совета Безопасности ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Соблюдает согласованные Советом решения. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло, — говорится в комментарии.

Захарова отметила, что нескончаемые рестрикции не приводят к достижению обозначенных целей. При этом за ограничениями следует финансово-экономическая блокада целого государства со всеми вытекающими последствиями для населения. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что МИД со своей стороны прорабатывал экспертные запросы и может с уверенностью заявить, что большинство из них не имело под собой достаточно веских оснований.

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР. РФ заблокировала резолюцию, которую представили США. Соединенные Штаты предложили продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи.