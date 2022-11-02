Захарова заявила, что Россия восстала против «античеловечного» Представитель МИД РФ Захарова: Россия восстала против навязанного извне «античеловечного»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дом правительства РФ

Россия восстала против навязанного извне «античеловечного» и именно благодаря этому можно говорить о сохранении высоких цивилизационных идеалов человечества, заявила в беседе с KP.RU представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что происходящее сегодня имеет колоссальное значение и обозначает важнейший этап развития человечества не только в эту эпоху, но в истории в принципе.

То, что происходит, имеет колоссальное значение. <...> Это важнейший этап <...> развития человечества не в эту только эпоху, не на стыке двух веков, не в продолжение истории ХХ века, а в принципе. Потому что если мы, мне кажется, не восстали бы против того, что нам навязывали античеловечного, то я не знаю <...>, можно было [ли] бы в принципе говорить о сохранении этих высоких цивилизационных идеалов, которыми так гордится человечество, — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной важно не только возобновление переговорного процесса между этими странами, но и содержание их диалога. Речь, по словам дипломата, должна идти базовых ценностях человечества, логике и здравом смысле.

Захарова ранее заявила, что министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок следует купить карту и учебник по истории, чтобы та смогла ознакомиться с первичными признаками геополитики. Так дипломат прокомментировала ее высказывания о России и Китае. До этого Бербок в ходе рабочего визита в Центральную Азию призвала помешать беспрепятственному усилению позиций Москвы и Пекина в этом регионе.