«Корежит»: Захарова описала чувства недругов Москвы от взятия Авдеевки Захарова заявила, что недругов Москвы «корежит» от взятия Авдеевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всех недругов Москвы «так и корежит» от взятия Вооруженными силами России контроля над Авдеевкой, написала в личном Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также в своем сообщении она пожелала сил «всем нашим».

Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил! — отметила дипломат.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Вооруженные силы РФ и лично Путина за взятие Авдеевки. По его словам, данное событие имеет большое политическое значение на Западе, поскольку у противников помощи Украине в этой связи появляется дополнительный аргумент о том, что финансирование Киева бессмысленно, так как Вооруженные силы Украины «ни наступать, ни обороняться не могут».