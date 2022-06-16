Захарова заявила, что НАТО не даст России закончить спецоперацию на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО задействует все имеющиеся у него ресурсы и не даст России успешно закончить спецоперацию на Украине. В своём комментарии дипломат обратилась к состоявшейся 15-16 июня встрече министров стран-членов НАТО по поводу ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

Главное — не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы¸- сказала Захарова в комментарии на официальном сайте МИД.

Дипломат также даёт отсыл на встречу Контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая состоялась в рамках саммита министров обороны. По словам Захаровой, этот формат позволяет США «привлекать к реализации задач по сдерживанию России государства, не являющиеся членами блока, навязывать им соответствующую натовскую повестку дня и дисциплину».

Официальный представитель МИД отметила, что страны НАТО, несмотря ни на что. продолжают «накачивать киевский режим продолжают все более смертоносным оружием, в частности реактивной артиллерией», а это неизбежно увеличит количество жертв.

Появление подобных образцов в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР. Но это на Западе никого не беспокоит, для них это «сопутствующий ущерб», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на саммите стран НАТО ничего нового обсуждаться не будет. Москва ожидает, что Альянс сохранит антироссийский курс, однако может обозначить новые инструменты для следования нему.