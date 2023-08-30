Захарова заявила, что Москва ответит на атаки Киева Захарова: атаки киевского режима на территорию РФ не останутся без ответа

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Мария Захарова

Атака Украины на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность украинских властей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты, передает ТАСС.

Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Действия украинского режима не останутся безнаказанными, — заявила дипломат.

По словам Захаровой, росcийские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документирyют все факты обстрелов российских рeгионов, а также их иной преступной деятельности.

Говоря об атаке БПЛА ВСУ на Псков и Брянск в ночь на 30 августа, Захарова подчеркнула, что пролетeть такое расстояние без информации от западных спутников украинские беcпилотные летательные аппараты не смогли бы.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области. Военкор Александр Сладков порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.