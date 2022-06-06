Захарова: Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией Захарова заявила, что Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией. Теперь он доминирует на пространстве ЕС, отметила она в эфире итальянского телеканала La7.

С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ, — напомнила представитель МИД.

Другим примером подобного отношения к Москве она назвала переговоры по облегчению визового режима для россиян. Они идут уже 20 лет, но решения нет, сказала Захарова.

Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что Запад «не разрешает» Киеву вести переговоры с РФ по поводу урегулирования ситуации на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он уточнил, что ранее украинские делегаты выдвинули предложение, которое должно было решить данный вопрос, однако позже западные лидеры «запретили» украинцам продолжать переговорный процесс.