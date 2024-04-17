Захарова заметила разницу подходов ООН к ситуации в Буче и к обстрелам ЗАЭС Захарова заявила, что ООН по-разному относится к Буче и к обстрелам ЗАЭС

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Мария Захарова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает, что у всемирной организации нет возможностей определить виновника обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако в ситуации с Бучей он был готов обеспечить ход расследования, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала определиться — есть возможности у ООН все же или нет.

А как же выводы официального представителя и офиса генсека по Буче двухлетней давности? Так работают механизмы, или нет мандата? — уточнила дипломат.

Ранее Захарова отметила, что мировое сообщество обязано отреагировать на акт ядерного терроризма Украины при атаке дронов на Запорожскую АЭС. Западные лидеры должны отдавать себе отчет в том, что такие атаки имеют огромные последствия для экологии, резюмировала она.

Однако официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что члены ООН и сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладают необходимыми средствами для проведения криминалистической экспертизы по установлению виновных в атаках на ЗАЭС. У международного объединения также нет мандата на расследование, добавил он.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль.