Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает, что у всемирной организации нет возможностей определить виновника обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако в ситуации с Бучей он был готов обеспечить ход расследования, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала определиться — есть возможности у ООН все же или нет.

А как же выводы официального представителя и офиса генсека по Буче двухлетней давности? Так работают механизмы, или нет мандата?уточнила дипломат.

Ранее Захарова отметила, что мировое сообщество обязано отреагировать на акт ядерного терроризма Украины при атаке дронов на Запорожскую АЭС. Западные лидеры должны отдавать себе отчет в том, что такие атаки имеют огромные последствия для экологии, резюмировала она.

Однако официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что члены ООН и сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладают необходимыми средствами для проведения криминалистической экспертизы по установлению виновных в атаках на ЗАЭС. У международного объединения также нет мандата на расследование, добавил он.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль.