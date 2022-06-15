Захарова закончила дискуссию с журналистом CNN об Украине шуткой про Аляску

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова во время дискуссии с журналистом CNN Фредкриком Пляйтгеном отшутилась, когда тот задал вопрос о ситуации на Украине, передает РИА Новости. На вопрос о том, не является ли освобождение территорий Донбасса нарушением международного права, дипломат напомнила корреспонденту о ситуации с Аляской.

Накануне президент России Владимир Путин сравнил действия современной РФ с политикой Петра I: император в результате Северной войны «не отобрал земли у Швеции, а вернул». Пляйтген задал Захаровой вопрос, не являются ли действия Москвы нарушением права, после чего между журналистом и дипломатом вспыхнула дискуссия.

Представитель МИД РФ посоветовала корреспонденту вспомнить историю США, а точнее, вторжение в Ирак и нелегитимное нахождение войск в Сирии. Дипломат также указала на статус Косово. После этого она переадресовала вопрос в Госдеп.

Отвечая на другой вопрос, Захарова прервалась и вновь обратилась к Пляйтгену. Дипломат сыронизировала, заявив, что поняла беспокойство журналиста.

Я, наконец, поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли? — сказала Захарова.

Отметим, что территория была продана США в 1867 году российским императором Александром II за $7,2 млн.

Ранее Захарова назвала Украину колонией Запада. Она указала на то, что с февраля 2014-го по декабрь 2021 года Киеву предоставили $70,5 млрд от ЕС, США, Германии и Великобритании, в то время как с февраля по май 2022 года объём «поддержки» Украины Западом превысил $15 млрд.