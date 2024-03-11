Захарова высмеяла желание Литвы отменить красные линии для войск НАТО Захарова: у Литвы нет других красных линий кроме границ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова написала, что поддержка Литвой отмены красных линий для войск НАТО ей непонятна. В своем Telegram-канале она отметила, что у республики из «красных линий» только границы и задалась вопросом, не отменил ли их Вильнюс?

У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили? — написала она.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что Украина не справляется со своими боевыми задачами, хотя прилагает массу усилий. Решающей в этой ситуации он видит позицию западных стран. В текущем году он прогнозирует некие «катастрофические вещи».

Ранее спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что заявления Макрона о перебросе военных стран — членов НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Таким образом глава Франции «сломал табу», добавила она. Россию предупредили о намерении Североатлантического альянса «не оставлять в одиночестве» украинские власти, констатировала спикер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии красных линий по вопросу помощи Киеву во время встречи с французской оппозицией. Он выразил мнение, что у республики не может быть никаких лимитов в данной области. В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.