Захарова высмеяла высокопоставленных сторонников Кара-Мурзы Захарова посоветовала защищавшим Кара-Мурзу послам США и Великобритании заниматься дипломатией

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала послам США, Канады и Великобритании в России вспомнить, «чем должны заниматься дипломаты», после того как они выступили в поддержку осужденного публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем Telegram-канале она высказала мнение, что журналисту, получившему сегодня 25 лет колонии строгого режима, не повезло со сторонниками.

Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо. <...> Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИД, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем — нет, — написала Захарова.

Посол Великобритании Дебора Броннерт выступила на крыльце здания суда с требованием отменить приговор журналисту. Ее поддержала коллега из США Линн Трейси. Посол Канады в РФ Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, таким образом полностью удовлетворив просьбу гособвинения. Защитница публициста Мария Эйсмонт назвала приговор «высокой оценкой Владимира как политика», он сам не признал вину.