Захарова высмеяла испугавшегося российской военной мощи Туска Захарова: коллективный Брюссель испугался России и сломался

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о военной мощи РФ. По ее словам, «коллективный Брюссель» испугался Москвы и сломался.

Странные люди: только что кричали на всех углах о «разорванной в клочья» экономике России, теперь затянули песню про «страх перед российской мощью». «Коллективный Брюссель» сломался. Надо европейцу искать новую столицу, поадекватнее, — написала она.

Ранее Туск заявил, что Европа должна быть в состоянии мобилизовать свои силы и ресурсы, чтобы не чувствовать себя «запуганной военной мощью России». В частности, Финляндия и Польша должны быть готовы к наихудшим сценариям.

До этого сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что множество стран не согласится с требованием премьер-министра Польши Дональда Туска мобилизовать весь мир для помощи Украине. По его словам, подобные слова указывают на манию величия чиновника.

Сенатор также подчеркнул, что страны Прибалтики могут согласиться с подобной идеей, так как негативно относятся к русскому народу. Цеков добавил, что подобные заявления Россия не должна оставлять без внимания. Он отметил, что не все страны и политики здраво и рационально относятся к конфликту на Украине.