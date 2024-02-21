Захарова высмеяла сотрудников Госдепа из-за инструкции Блинкена Захарова: сотрудники Госдепа США не заслужили называться людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение «люди», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нужно отказаться от слов «мать», «отец», «муж» и «жена». По ее мнению, многие из них не заслужили называться людьми из-за «кровавого вклада в мировые конфликты».

Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам «дамы и господа», независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение «люди», на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить, — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова посмеялась над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который закурил в эфире украинского новостного телемарафона. Она в шутку предположила, что в мюнхенском пакете помощи для Киева лежали сигары. На опубликованных кадрах видно, как находящийся в Мюнхене Кулеба, ответив на вопрос ведущего и выждав несколько секунд, решил, что его не показывают, поэтому достал сигару и затянулся перед камерой.

До этого дипломат рассказала, что всех недругов Москвы «так и корежит» от взятия Вооруженными силами России контроля над Авдеевкой. На этом фоне она пожелала сил «всем нашим».