Захарова высмеяла слова Обамы о третьем сроке Захарова: суть системы управления США стала ясна

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram скептически отнеслась к желанию экс-главы Белого дома Барака Обамы cнова стать президентом. По ее словам, Обама раскрыл суть системы управления США. Он ранее отметил, что смог бы стать снова президентом, если бы у него, как у представителей действующей администрации, за спиной была подставная фигура с «наушником в ухе», которая бы занималась публичной работой.

Давно говорила: наступили времена, когда все тайное становится явным. Удивительным образом Обама кратко описал внедренную в Белый дом схему управления страной, — написала она.

До этого Захарова заявила, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Таким образом она прокомментировала слова американского президента Джо Байдена о «разумных инвестициях» в Украину. По мнению российского дипломата, именно так Соединенные Штаты всегда воспринимали любые войны, поскольку они не проходили на их территории, а чужие издержки Вашингтон не волновали.

Также американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом он подчеркнул готовность Вашингтона защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.