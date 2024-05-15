Захарова высмеяла слова Кулебы о победах и неудачах ВСУ Захарова: бред Кулебы иначе как наркотиками объяснить невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о положении на фронте невозможно объяснить иначе как наркотиками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Кулеба говорил о зависимости побед и поражений ВСУ от западных поставок оружия.

Такое ощущение, что он имеет в виду другие поставки — поставки наркотиков на Банковую. Иначе объяснить этот бред просто невозможно, — написала она.

Ранее Кулеба заявил, что Россия более эффективна в военных усилиях. Так он ответил на вопрос, меняет ли недавно одобренная США помощь военную стратегию Киева. Он добавил, что за два года конфликта Россия стала успешнее в производстве оружия, «чем весь западный альянс». По его словам, это «плохой знак». В частности, он заявил, что российские баллистические ракеты — «настоящий бич этой войны».

Также Кулеба заявил, что военная помощь США не остановит продвижение ВС России. Он посоветовал Западу нарастить производство вооружений, так как РФ опережает их в этом. По его словам, у США и их союзников «что-то не так» с военно-промышленным комплексом.

Кулеба также отмечал, что после конференции по Украине в Швейцарии возможны коммуникации с Россией. Он добавил, что разрешить конфликт без обеих сторон невозможно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.