Захарова высмеяла просьбу Киева о встрече Туска с Зеленским Захарова: просьба о встрече Зеленского с Туском похожа на объявление в «Тиндере»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

С объявлением на сайте знакомств сравнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова просьбу Украины о встрече президента Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Соответствующие сообщения распространил ряд СМИ со ссылкой на заявление главы польского кабмина.

Похоже на объявление из «Тиндера», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В ходе общения с журналистами в Брюсселе в рамках саммита «Европейский союз — Западные Балканы» Туск сообщил, что украинская сторона обратилась с просьбой о встрече утром 14 декабря. Польский премьер подчеркнул, что технические моменты общения еще будут уточняться, однако сам он «с большой радостью» встретится с президентом Украины. При этом Туск уточнил, что «радость — не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», так как в последнее время отношения двух стран переживают серьезный кризис.

11 декабря сейм Польши избрал лидера «Гражданской коалиции» Дональда Туска премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против — 201, ни один не воздержался. Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007–2014 годах. Он ушел в отставку, чтобы возглавить Европейский совет, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.

Ранее политолог-международник Станислав Стремидловский предположил, что Дональд Туск и его правительство попытаются погасить конфликты в отношениях с Украиной. По его мнению, разрешение на проезд украинских фур через границу Польши говорит об изменении политики польского кабмина.