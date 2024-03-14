Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о железном занавесе с Россией Захарова: Латвии не хватит ресурсов для строительства железного занавеса с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Стремление Прибалтики отгородиться от России железным занавесом вызывает у Москвы несколько вопросов, отметила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она в шутку поинтересовалась, хватит ли у нее железа или его будут закупать у России.

Железа хватит или будут у России покупать? — пошутила Захарова.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом. Вместе с тем глава правительства признала, что к настоящему моменту государству пока не удалось обрести полную независимость от газа и нефти из РФ.

Ранее стало известно, что Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В МИД РФ объяснили, что поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население. В список попали бывшие президенты Латвии Вике-Фрейберга Вайра и Эгилс Левитс, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, литовский министр финансов Гинтаре Скайсте, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие.