Захарова высмеяла оговорку Байдена про дешевые таблетки в Москве Захарова: консульству нужно добавить к целям графу «за лекарствами для Байдена»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила, что российскому консульскому департаменту нужно добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена». Таким образом дипломат отреагировала на оговорку президента США, сделанную на выступлении перед конгрессом. В ходе него Джо Байден заявил, что за дешевыми лекарствами необходимо ехать в Москву.

Он сказал, что за дешевыми лекарствами надо ехать в Москву. Как говорится, кто о чем. Видимо, нашему консульскому департаменту придется добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена», — иронично ответила Захарова.

Говоря о выступлении Байдена в целом, представитель МИД РФ назвала его «мезозойским постмодерном». Захарова обратила внимание, что сперва американский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал, что не уйдет со своего поста. Однако в конце речи Байден заявил, что «если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас».

То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный, — пришла к выводу Захарова.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ежегодное обращение Байдена к конгрессу «О положении страны» стало позором для всей Америки. Он не исключил, что это могла быть «самая гневная и лишенная сострадания» речь за всю историю США.