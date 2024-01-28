Захарова высмеяла обвинения в попытке России сорвать коронацию Карла III Захарова назвала русофобией обвинения РФ в попытке срыва коронации Карла III

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией месяца статью The Telegraph о якобы российском беспилотнике на церемонии коронации Карла III. Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, таблоид написал о попытке посольства РФ сорвать торжество с помощью полета дрона.

Оказывается, во время сакральной церемонии над Букингемским дворцом барражировал неопознанный беспилотник. Полиция, конечно же, сразу стала подозревать… посольство России. Вот только через некоторое время выяснилось, что беспилотник запустил некий Валид Марай, 36 лет, гражданин США, — сообщила она.

Ранее Захарова заявила, что заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о планах королевства сохранить помощь Украине на прежнем уровне является абсолютно безумным. Она подчеркнула, что такая позиция бьет по интересам самого же Лондона.

По словам Захаровой, британские чиновники просто вводят людей в заблуждение и натравливают друг на друга. Она заявила, что такая политика ударяет по исконным интересам самой Британии.

В 2022 году Лондон оказал Украине помощь на сумму $2,92 млрд и в 2023 году намеревался направить на эти цели не меньшую сумму. Но конкретные обязательства Великобритании на 2024 год пока не озвучивались.