Захарова высмеяла Науседу за слова о «брачном договоре» между Литвой и ФРГ

Фото: МО РФ

Представитель МИД России Мария Захарова сочла странными слова президента Литвы Гитанаса Науседы, сравнившего немецкую армию с девушкой, которой нужно предложить брачный договор с четко прописанными обязательствами Литвы. В своем Telegram-канале дипломат написала, что подобные сравнения выглядят как оговорки по Фрейду.

Господи, что у них в головах! Немецкая армия и её супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу, — прокомментировала Захарова.

Ранее президента Литвы обвинили в сексизме в собственной стране из-за сравнения немецких вооруженных сил с девушкой, которой нужен брачный договор, Науседа подвергся критике со стороны местных правозащитников. Руководитель Управления страны по правам человека Юрате Юшкайте назвала шутку главы государства «типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».