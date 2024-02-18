Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой в прямом эфире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который закурил в эфире украинского новостного телемарафона. В своем Telegram-канале она в шутку предположила, что в мюнхенском пакете помощи для Киева лежали сигары.

Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: «Мы Вас чуем». Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары, — написала дипломат.

На опубликованных кадрах видно, как находящийся в Мюнхене Кулеба беседует с ведущим новостного украинского канала. Ответив на вопрос ведущего и выждав несколько секунд, украинский дипломат, вероятно, решив, что его не показывают, достал сигару и затянулся перед камерой.

В феврале Кулеба сообщил, что на него напала большая собака. По словам чиновника, чужой пес покусал его во время прогулки. Министр добавил, что был вынужден обратиться в больницу, чтобы его «подрихтовали». Судя по опубликованной дипломатом фотографии, собака укусила его в ногу до крови.

Ранее Кулеба заявлял, что готов уйти в отставку, если его попросит об этом украинский президент или если он будет не согласен с внешней политикой государства. По его словам, на данный момент причин оставить свою должность у него нет.