Захарова высмеяла идею военной базы Эстонии у границы с Россией Захарова: Эстония хочет создать базу в Нарве, чтобы весь мир узнал о ее Генштабе

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Эстонии понадобилась военная база в приграничном с Россией городе Нарве, чтобы весь мир узнал о существовании у нее Генерального штаба, пошутила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат отреагировала на соответствующие планы военных прибалтийской республики.

Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: «Зачем?» Чтобы весь мир узнал, что у Эстонии есть Генштаб, — написала Захарова.

Ранее о планах создать военную базу в Нарве заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. По его словам, на границе с Россией разместят 200–250 военнослужащих, а также подразделения союзников по НАТО. Генерал добавил, что провел переговоры по этому вопросу и получил положительный отклик от представителей парламентских партий.

До этого стало известно, что власти Великобритании рассмотрят возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на украинской территории. Это было указано в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной. Предполагается, что эти объекты могут повлиять на собственные оборонные возможности Украины и оказать ей поддержку в случае так называемой «военной угрозы».