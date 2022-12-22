Захарова высмеяла дизайн флага Украины от постпреда страны в ООН

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram высмеяла дизайн «нового» флага Украины, представленный постпредом страны в ООН Сергеем Кислицей в Twitter. Кислица опубликовал фото американского флага в желто-синих цветах, снабдив запись подписью — «они будут вместе столько, сколько потребуется». Захарова отметила, что случилось то, о чем ранее много лет говорила Россия, а ей не верили.

Постпред Украины в ООН опубликовал новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю! — написала она.

Захарова ранее назвала президента Украины Владимира Зеленского сукиным сыном Запада. Она также отметила, что украинский лидер является инструментом противодействия Запада России.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ранее отметил, что Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США. По его мнению, для президента Украины и его кабинета такой союз закончится плачевно.

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита президента Украины в США многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена, так как Вашингтон не заинтересован в мирных переговорах.