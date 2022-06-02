Захарова: «развенчание мифов» о биолабораториях США через пса не убедило Захарова высмеяла американский репортаж о биолабораториях на Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в своем Telegram-канале репортаж американского канала CBS об одной из биолабораторий на Украине. По ее словам, в США обеспокоились об имидже страны в мире после вскрытия фактов участия Пентагона в биологических исследованиях на Украине. Вследствие этого был сделан пропагандистский сюжет, в котором не предоставили никаких фактов, показали старое здание и пса-охранника по имени Рэмбо, что явно не убеждает в невиновности США, отмечает дипломат.

Пропагандистам показали то, что нужно для внушения уверенности в «безопасности биологических программ Пентагона»: старый автоклав и пса Рэмбо у входа в здание. А что ещё нужно-то? Вон, пёс выжил, и вы все выживете. Не с двумя же он головами, псина как псина, и вам того же, — написала она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Глава государства отметил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки в странах бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, РФ готовится к официальному расследованию деятельности биолабораторий США на украинской территории.