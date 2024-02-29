Захарова не нашла ничего нового в соглашениях между Украиной и Западом Захарова: соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют по существу

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Соглашения Украины и ряда западных стран по безопасности ничего не меняют по существу, считает представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в них лишь констатируется, что давно происходит на практике — военная и финансовая помощь Киеву.

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которые подписал Киев с рядом европейских стран, на Украине уже окрестили гарантиями безопасности, хотя о гарантиях во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу, — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки подпишут с Киевом соглашение о гарантиях безопасности, после того как Вашингтон оценит имеющиеся у него ресурсы. По его словам, подобные договоры очень конкретны, в них стороны должны договориться о суммах и других вещах, над которыми они будут работать.

В январе в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Киевом.