«Ситуация накаляется»: Захарова высказалась о расколе в странах НАТО Официальный представитель МИД Захарова заявила об отсутствии единства в странах-участниках НАТО

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Флаги стран-членов НАТО

Между странами-участниками НАТО нет единства, о чем свидетельствуют митинги и общественные протесты, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В разговоре с KP.RU она отметила, что говорить о расколе на данный момент рано, но с каждым днем ситуация на Западе накаляется.

Есть разные политические силы, которые пытаются что-то сделать, чтобы прозвучал глас народа. Иногда это приводит к расколам или просто смене режимов, к выборам, перевыборам. Где-то это приводит к колоссальным общественным протестам, к многотысячным митингам, к попыткам достучаться до властей таким образом. На мой взгляд, ситуация на коллективном Западе накаляется с каждым днем, — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, Североатлантический альянс не сплочен, а отношения в нем можно охарактеризовать выражением «круговая порука». Захарова пояснила, что при отсутствии единства сильные участники НАТО продолжают распространять вооружение, не обращая внимание на протесты населения. Она отметила, что существуют политические режимы, которые работают в пользу Североатлантического альянса только из-за того, что к ним применяют шантаж и силовое воздействие.

Это не единство. Это круговая порука. Это когда для того, чтобы замазать всех, совершающий какое-то преступное действие вовлекает всех, даже несмотря на то, что это ни на что не влияет, — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова обратилась к министру экономики Сербии Раде Басте с предложением выступить против давления США вместо принятия антироссийских санкций. Она отметила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ. Она уверена, что с введение санкций давление на Сербию со стороны США только усилится.