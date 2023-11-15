Захарова высказалась о призыве МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы в РФ Захарова назвала МОК «комом в горле» после призыва бойкотировать Игры дружбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Призыв Международного олимпийского комитета бойкотировать Всемирные игры дружбы свидетельствует о том, что МОК превращается в «ком в горле мирового спорта», заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию «Спорт-Экспресс». По ее словам, ответственность за это лежит на ангажированных чиновниках, состоящих в комитете.

Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта, — заявила она.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября 2024 года. Они представляют собой первые мультиспортивные соревнования, организованные под эгидой Международного движения дружбы. Спортсмены примут участие в соревнованиях по настольному теннису, тяжелой атлетике, синхронному плаванию, боксу, акробатическому рок-н-роллу, фехтованию и другим видам спорта. Всего было подготовлено 237 комплектов наград.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы — 2024. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит рекомендации исполкома от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ.