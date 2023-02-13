Захарова высказала свое отношение к ЛГБТ-пропаганде на Западе Представитель МИД России Захарова заявила, что на Западе искажают понятие толерантности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое отношение к ЛГБТ-пропаганде в западных странах, заявив, что там искажают понятие толерантности. Об этом, по ее мнению, свидетельствует недавнее выступление трансгендера на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию. Дипломат отметила, что такие акции организуются по заказу неких фондов с целью продвинуть ЛГБТ-повестку. По словам Захаровой, это «комично, страшно, жутко», пишет «360».

Есть некое НПО, НКО или какой-то фонд, которому выделяются гранты. Они сидят и только и придумывают, как бы так изобрести информационную формулу, чтобы инкорпорировать эту повестку везде <...> Комично, страшно, жутко. Вот для чего нужно оградить себя от этого абсолютнейшего маразма, — пояснила представитель МИД России.

Захарова добавила, что выступление фигуристки-трансгендера на открытии чемпионата Европы — это «кошмар» и «катастрофа». Она сравнила это с «цирковыми номерами», когда фигуристы ради юмора изображали людей, которые не умеют кататься на коньках.

Знаменитые танцовщики балета и фигуристы позволяли себе такую «шутку гения», когда они изображали людей, которые не могут стоять на коньках. Причем меняли костюмы, мужчины надевали женские, женщины надевали мужские, такая была буффонада. Это был элемент юмора, сарказма, может быть, даже самоиронии. В цирке такое показывали, — рассказала дипломат.

Ранее финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы в Финляндии, на который не допустили российских спортсменов. 59-летняя спортсменка появилась на льду в коротком платье и вскоре потеряла равновесие, упала и не смогла подняться без посторонней помощи.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.