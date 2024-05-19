Захарова выразила соболезнования из-за смерти посла Гондураса в России

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Россия соболезнует из-за смерти посла Гондураса в Москве Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что дипломат внес ощутимый вклад в продвижение сотрудничества двух государств.

Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла. Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внес большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества, — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что Хуан Сальгадо скончался в Москве. По данным СМИ, причиной смерти могло стать заболевание печени.

18 мая около 22:00 сотрудница посольства обнаружила тело дипломата в квартире в Замоскворечье, где он и проживал, следов насильственной смерти обнаружено не было. По сведениям прессы, Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.

Также российский посол в Мозамбике Александр Суриков умер в Мапуту. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Сурикову было 68 лет. В 1978 году он окончил МГИМО МИД СССР, был кандидатом экономических наук. В сентябре 2022 года ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.