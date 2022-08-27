Захарова выразила поддержку Сербии после заявления спецпредставителя США

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово является частью Сербии. Ее ответом в Telegram стало короткое «никогда».

Спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар 26 августа в эфире сербского телеканала сказал, что нарратив «Косово — это Сербия» пора уже забыть. По его словам, его сменил другой — «Косово и Сербия — это Европа».

Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. Никогда, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что 26 августа Габриэль Эскобар заявил: процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. Напряженность между Сербией и Косово представитель Госдепа назвал «мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров».