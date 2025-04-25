Захарова выдвинула свою версию убийства генерала Москалика Захарова допустила, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны спецслужбы Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что, если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет варварскую сущность Киева.

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Москалика причастны украинские спецслужбы, — подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что военный был известен Киеву еще со времен работы в минской контактной группе и «нормандском формате». Они занимались урегулированием ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что исполнитель убийства замначальника главного военного оперативного управления Генштаба ВС России оказался его соседом по подъезду. Москалик проживал в доме на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. Выяснилось, что 16 апреля подозреваемый оставил во дворе машину со взрывчаткой и камерой слежения, после чего покинул страну.

Трагедия произошла днем в пятницу, 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Машина взорвалась, генерала отбросило от нее, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.