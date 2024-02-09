Захарова вспомнила «Собаку на сене» после отчета о выборах в Азербайджане Захарова: доклад ОБСЕ по выборам в Азербайджане напомнил фильм «Собака на сене»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала отчет ОБСЕ по выборам в Азербайджане, отметив, что документ напомнил фильм «Собака на сене». По ее словам, кто бы что ни делал, сколько бы ни было кандидатов на выборы, какие бы партии они ни представляли — для этой организации «ничего не важно», кроме «политической ангажированности».

Комиссия ОБСЕ опубликовала свой отчет о выборах в Азербайджане. <...> И это мне напомнило замечательный наш фильм «Собака на сене». <...> Что ни сделай, какое количество кандидатов ни будет, какие у них ни будут платформы, партии — ничего не важно, кроме одного: политическая ангажированность из заведомо выписанного результата, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в ОБСЕ не слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент, а значит, они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами.

После внеочередных выборов президента Азербайджана представители миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ заявили, что избирательные комиссии разных уровней обеспечили прозрачность своей деятельности для международных наблюдателей. Однако это не сделало выборы свободными и непредвзятыми.