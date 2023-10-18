Захарова вспомнила слова Обамы на фоне атаки на больницу в Газе Захарова усомнилась в старом тезисе Обамы, что мир стал безопаснее благодаря США

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова у себя в Telegram-канале призналась, что пришла в ужас от новостей с Ближнего Востока. Речь идет о баптистской больнице «Аль-Ахли», в которую попала ракета, из-за чего более 800 человек погибли.

С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько, — отметила Захарова.

Ранее количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в очередной раз оказался заложником желаний стран Запада. По его словам, это единственная причина, по которой СБ не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.