Захарова вспомнила Киплинга после решения ФРГ игнорировать должность Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале вспомнила писателя Редьярда Киплинга и его произведение «Книга джунглей» после решения ФРГ не писать должность рядом с именем президента РФ Владимира Путина. Сославшись на английского писателя, она отметила, что в его книге все звери боялись огня, поэтому придумывали ему сотни имен. Она также призвала вызвать врачей немецким дипломатам из-за провалов в памяти и острых фобий.

Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что МИД Германии после президентских выборов в России будет прописывать президента РФ Владимира Путина в документах только по имени и фамилии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как МИД ФРГ будет указывать Путина. При этом он сказал, что «не помнит», чтобы ведомство делало какие-либо обозначения перед фамилией российского лидера. Однако на сайте министерства Путин указан как президент России.