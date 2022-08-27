Захарова вскрыла подноготную американской дипломатии Захарова обвинила дипломатию США в угрозах, шантаже и неприкрытой выкачке важных технологий

Представитель МИД России Мария Захарова провела анализ интервью главы дипмиссии США в Токио Ричарда Эмануэля. В своем Telegram-канале дипломат опубликовала результаты своего исследования, по итогам которого она пришла к нескольким выводам. Так, по мнению Захаровой, современная дипломатия США работает с помощью жестких методов шантажа, угроз и выкачки критически важных технологий Японии.

Продвижение «коммерческой дипломатии» по-американски (коммерцией тут и не пахнет). Речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений. Цель — максимально разорвать экономические связи своих (США. — NEWS.ru) сателлитов с Китаем, — сообщает Захарова.

В качестве доказательства своего суждения Захарова сослалась на слова Эмануэля. Американский дипломат подчеркнул, что США и Япония будут вести дела друг с другом и с аналогичными «безопасными и стабильными странами», не обремененных пандемией COVID-19, военным конфликтом и «экономическим принуждением» со стороны КНР.

По словам Захаровой, дипломатическая политика США также не чурается принуждений и угроз по отношению к бизнес-лидерам Японии. Дипломат вновь процитировала Эмануэля, рассказавшего о том, что японцы «готовы платить больше» во избежание санкций и нестабильности. Захарова рассмотрела в этой реплике шантаж, так как подобным образом США используют крупные японские инвестиции в американские проекты.

Фактически речь идет о банальном шантаже — именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего), — заявила Захарова.

И напоследок представитель российского МИД привела пример, как США поощряют милитаризацию и возникновение новых очагов политической напряженности. Захарова отметила, что Эмануэль похвалил предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды об увеличении оборонного бюджета государства. Также ему, по мнению дипломата, понравилась идея о расширении военного потенциала Японии.

Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны, — заключила представитель МИД РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что зацикленность Соединенных Штатов на политике санкций не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу. Дипломат добавил, что попытки удушить российскую экономику провалились. По его словам, единственное достижение США — дестабилизация мировой экономики.