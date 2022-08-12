Захарова возмутилась позицией ООН по Запорожской АЭС Захарова: позиция генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ведомства. Она добавила, что обстрелы станции проходят при полном попустительстве со стороны ООН, которая отказалась воздействовать на киевские власти. Захарова также отметила, что западные страны не стремятся разобраться в ситуации и оправдывают обстрелы ВСУ АЭС в угоду «русофобской позиции».

Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ, — заявила Захарова.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака случилась 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.