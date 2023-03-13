Захарова объяснила, как США «спасут» свою банковскую систему Захарова: США поддержат банковскую систему печатанием банкнот и вызовут проблемы в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова сочла ненужным ждать вечерние обращение президента США Джо Байдена, в котором тот намерен разъяснить планы властей по поддержке банковской системы страны. Дипломат написала в Telegram, что в Соединенных Штатах Америки будет напечатано еще больше ничем не обеспеченных долларов, что вызовет проблемы в мире.

Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребенок — бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире, — написала дипломат.

9 марта руководство одного из крупнейших банков США Silicon Valley заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Чтобы восполнить потери, банк решил выполнить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В связи с этим держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов кредитного учреждения.

Из-за этого отток капитала превысил все возможные нормы, и руководство Silicon Valley объявило о банкротстве банка. Как сообщили обозреватели CNN, банкротство Silicon Valley стало крупнейшим с момента начала кризиса в США в 2008 году.

Вслед за банкротством Silicon Valley Bank в США объявили о закрытии базировавшегося в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.