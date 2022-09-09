Захарова: визового режима с Украиной не будет

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Сообщения о том, что Россия планирует ввести визы для украинских граждан, являются в корне неверными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва не намерена действовать зеркально, реагируя на решение Украины о визовом режиме для россиян, передает ТАСС.

Исходить будем в первую очередь из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов, — отметила дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко предположил, что Россия может ввести визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры на аналогичное решение Киева. По его словам, Москва пока не решила, отвечать зеркально или нет, так как не хочет осложнять жизнь украинцам, которые хотят покинуть страну и зону боевых действий. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москве выгодно, чтобы в страну приезжали из-за рубежа и видели, «что происходит».