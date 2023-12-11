Захарова: в США вдохновляются планами вермахта, говоря про Крымский мост

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Мария Захарова

Эксперты Военной академии США и отставные американские генералы вдохновляются планами вермахта, говоря о необходимости атак на Крымский мост, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в статье для журнала Foreign Affairs они убеждают Киев наносить удары по ключевой гражданской инфраструктуре России.

Я правильно понимаю, что эксперты Военной академии США и отставные генералы вдохновляются планами вермахта, когда с таким энтузиазмом пишут о нанесении России стратегического поражения? — высказалась Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что речь идет о бывшем командующем сухопутными войсками США в Европе Бене Ходжесе, профессоре Лэдли Клоски, специалисте в области гражданского строительства Эрике Уильямсоне и доценте кафедры международных отношений Роберте Персоне, которые призывают к совершению кровавых терактов. Захарова отметила, что американские эксперты подробно рассказали, как нанести непоправимый ущерб объекту инфраструктуры РФ. В частности, они дали советы, по каким опорами наносить удар, куда закладывать взрывчатку и какими ракетами совершать атаку.

Они настойчиво убеждают киевский режим наносить удары по ключевой гражданской транспортной артерии. Знают ли эти горе-ковбои, кому уподобляются? — сказала дипломат.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне назвало безумием и цинизмом призывы американских военных атаковать Крымский мост. По словам дипломатов, таким образом «русофобы» демонстрируют «тотальное непонимание катастрофических рисков» втягивания США в конфликт на Украине.