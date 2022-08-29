«Всё. Мы дождались»: Захарова о заявлении Белого дома о фашизме в США Захарова: в США признали, что в стране «бушует фашизм»

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что действующий президент Джо Байден считает республиканских сторонников экс-президента Дональда Трампа настоящими фашистами. Захарова отметила, что тем самым Жан-Пьер вслух признала, что в США «бушует фашизм».

Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. Еще раз повторю: в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались, — в США бушует фашизм, — написала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расистской идеологии западных стран в ходе видеообращения к участникам V Глобального форума молодых дипломатов. По словам министра, навязываемые Западом правила предполагают четкое разделение мира на две категории: исключительных и остальных. Лавров считает, что такая концепция базируется на превосходстве определенной группы стран, обладающей индульгенцией на любые действия. Остальные государства, по мнению дипломата, должны обслуживать интересы «золотого миллиарда».