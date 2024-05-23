Захарова в шутку обеспокоилась состоянием главы МИД Германии Захарова пошутила, что беспокоится за состояние Бербок после ее слов о Путине

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок об отказе президента России Владимира Путина участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта заставляют волноваться за ее состояние, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В своем Telegram-канале она напомнила о массовых поставках странами Запада на Украину различного вооружения.

Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина», — написала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, «натовское ОПГ» в лице США, ЕС и Великобритании принимает решения об увеличении поставок вооружений в зону конфликта, и если германская сторона понимает под этими действиями «отстаивание мира», то для МИД ФРГ, считает дипломат, тезисы пишет искусственный интеллект, «в который ничего кроме релизов с сайта Госдепа США не загружали».

Кроме того, продолжила представитель МИД, Москва согласилась на переговоры сразу же после просьбы Киева в марте 2022 года. Она напомнила, что от продолжения переговоров президента Украины Владимира Зеленского отговорил экс-премьер Британии Борис Джонсон. Захарова добавила, что в сентябре 2022 года Зеленский под давлением США подписал указ, запрещающий диалог с Россией.

Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы «отстаивать мир». Но для этого, по ее словам, нужен президент России, который, по мнению главы немецкого МИД, «совсем не желает говорить».

Путин отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. По его словам, на Западе заявили о необходимости срочной конференции по мирному урегулированию, выбор пал на Швейцарию, однако после этого стало понятно, что ее решили провести без участия Москвы. При этом он подчеркнул, что российская сторона не будет напрашиваться на участие в переговорах.